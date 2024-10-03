İnkumu Plajı'nda Denizin Rengi Değişti - Son Dakika
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İnkumu Plajı'nda Denizin Rengi Değişti

İnkumu Plajı\'nda Denizin Rengi Değişti

Bartın'da yağmur sonrası çamurlu su denizi kahverengiye boyadı. Görüntüler dronla çekildi.

03.10.2024 12:16
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Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde ırmaktan akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte 2 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz'e döküldü.

Çamurlu suyun etkisiyle denizin bir kısmında renk değişti. Deniz yüzeyinin kahverengiye boyanması, İnkumu Plajı ve çevresinden de görüldü.

Denizin renginin değişmesi, dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

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