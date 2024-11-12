İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Atakum ilçesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir inşaatta su tesisatçısı olarak çalışan Fikri Kaya (35), dördüncü kattan toprak zemine düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Kaya müdahalelere rağmen kurtarılamadı.