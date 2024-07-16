İnsan Hakları İzleme Örgütü, AB'den İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine karşı önlem almasını talep etti - Son Dakika
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, AB'den İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine karşı önlem almasını talep etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği'nden İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine sessiz kalmamasını ve yasa dışı eylemlerini durdurmasını talep etti. Açıklamada, İsrail yetkililerinin Gazze'de açlığı bir savaş yöntemi olarak kullandığı, insani yardım erişiminin kısıtlandığı ve insanların kasten aç bırakıldığı ifade edildi. AB'den acil önlemler alınması istenen açıklamada, İsrail'in savaş suçlarını tanıması, insani yardımların engellenmesini durdurması ve yasa dışı saldırıları sonlandırması talep edildi. Ayrıca, silah transferlerinin askıya alınması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi istendi.

16.07.2024 17:21
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Avrupa Birliğinden (AB) İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine sessiz kalmaması ve bu ülkenin yasa dışı tüm eylemlerini durdurmasını sağlamasını talep etti.

Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki durum, "İsrail yetkilileri açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanıyor. Gıda, su, yakıt, elektrik ve insani yardım erişimi ciddi ve keyfi şekilde kısıtlanıyor. Gazze'deki insanlar kasten aç bırakılıyor ve toplu olarak cezalandırılıyor." ifadeleriyle özetlendi.

AB ülkelerine hitap edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki, İsrail yetkililerinin savaş suçları ve diğer uluslararası insancıl hukuk ihlallerini henüz toplu olarak kabul etmediniz, kınamadınız ve uygun tedbirleri benimsemediniz."

AB'den acil önlemler alınması istenen açıklamada, "İsrail yetkililerinin 7 Ekim öncesi ve sonrasında Gazze ve Batı Şeria'daki savaş suçlarını, diğer uluslararası insan hakları ihlallerini açık ve net şekilde tanıyıp kınayın ve hesap verebilirlik talep edin." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada AB'den ayrıca "İsrail'in su, gıda, yakıt, ilaç ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere, hayati önem taşıyan insani yardımların Gazze içinde ve Gazze genelinde dağıtımını kasıtlı olarak engellemeyi bırakmasını, ek sınır kapıları açmasını, sivillere, insani yardım personeline ve tesislerine, gazetecilere, hastanelere, okullara yönelik tüm yasa dışı saldırılarını durdurmasını, Filistinli tutuklulara yönelik işkence ve diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere her türlü istismara son vermesini" sağlaması istendi.

AB ülkelerinden İsrail'e silah transferlerinin de askıya alınmasının istendiği açıklamada, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen veya kısmen askıya alınması amacıyla gözden geçirilmesi de talep edildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere Gazze genelinde ve bölgede hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam eden, çoğu zaman büyük risk altında olan insani yardım aktörlerine siyasi ve mali desteğin artırılması çağrısının da yapıldığı açıklamada, işlenen ciddi suçların hesap verebilirliğine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada AB'den yasa dışı yerleşimlerle ticareti tümüyle yasaklaması da istendi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü, AB'den İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerine karşı önlem almasını talep etti - Son Dakika

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