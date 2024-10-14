İnsan Hakları Örgütlerinden Tehcir Uyarısı

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İsrail merkezli insan hakları kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını tehcir planlarına karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail merkezli "B'Tselem", "Gisha", "Yesh Din" ve "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar" adlı insan hakları örgütlerinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan halka yönelik tehcir planlarına işaret edildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde direnmeye devam eden yüz binlerce Filistinliyi tehcir planlarını engellemesi için harekete geçmesinin talep edildiği açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki nüfusu tehcir etmek için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin tehciri için Gazze'nin kuzeyine insani yardımların ve akaryakıt girişini engellediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki halkın tümünü yerinden etmek üzere tam ablukayla bölgeyi yeni bir açlık krizine sürükleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yeni bir açlık krizi ve zorla yerinden edilme suçlarına karşı dünyanın sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, "Dünya ülkeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini ele geçirmesini sağlayacak bir bekleyiş politikası izlemeye devam ederlerse bunda suç ortağı olacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dünya ülkelerinin İsrail'i durdurmaları için yargı, diplomatik ve ekonomik her türlü adımı atmalarının önemi vurgulandı.

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir ablukaya tabi tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.