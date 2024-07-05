Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası Eskişehir'de Başladı

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(ESKİŞEHİR)- Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano 2024 Türkiye Kupası" yarışları, Sarısungur Göleti'nde başladı.

Eskişehir'de bulunan Sarısungur Gölet'i her yıl olduğu gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası" yarışları da Sarısungur Göleti'nde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da aralarında bulunduğu Türkiye'nin dört bir yanındaki 34 kulüpten 328 sporcunun katıldığı yarışlarda, ilk gün bin metre yarışları düzenleniyor. Türkiye Kupası mücadelesi, 6 Temmuz Cumartesi günü 500 metre, 7 Temmuz Pazar günü ise 200 metre yarışları ile sürecek.

Intercity Durgunsu Kano Türkiye Kupası heyecanı düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.