Interpol\'ün aradığı hükümlü, 9 ayrı dolandırıcılık suçundan Mersin\'de yakalandı

Interpol'ün aradığı hükümlü, 9 ayrı dolandırıcılık suçundan Mersin'de yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Interpol'ün aradığı firari hükümlü yakalandı. Hakkında 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 lira para cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Interpol tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası olan firari hükümlü Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince R.H.K'nin Interpol tarafından arandığı tespit edildi.
Ekipler, R.H.K'nin 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 lira para cezasının olduğunu belirledi.
R.H.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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