İPA Başkanı Buğra Gökce: Kamuoyunu Yanıltan Haberler Doğru Değil

(İSTANBUL) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, bazı basın yayın kuruluşlarında "yakalandığı" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunduğunu belirterek, "Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim" dedi.

İBB'ye yönelik 19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınan İPA Başkanı Buğra Gökce adına, sosyal medya hesabı X'den bir açıklama yapıldı. "Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir" diyen Gökce, şu bilgileri verdi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında 'yakalandığım' yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunmaktadır. İstanbul'da İBB'ye ait bir lojmanda oturmaktayım. İş yerim olan İPA'nın yerini tüm kamuoyu ve elbette kamu kuruluşları bilmektedir. Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim. Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım.

Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğim. Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyız. En büyük üzüntüm bu kötülükler nedeniyle canımız kadar çok sevdiğimiz halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büygük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız."

Paylaşımda, Gökce'nin avukatı ile İstanbul Emniyet Müdürluğü'ne giriş fotoğrafı da paylaşıldı.

"Çelik gibi görevimizin başındayız"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Çelik gibi kararlılıkla görevimizin başındayız" diyen Alpkökin, şunları söyledi:

"Sarsılmaz bir kararlılık ve irade ile 16 milyona hizmet etmek için tüm emekçilerimizle, gençlerimizle, idari ve teknik kadromuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İBB yöneticileri ve çalışma arkadaşlarımızın en kısa sürede görevlerinin başına döneceklerine olan inancımız tamdır. Son sözüm ise bir akademisyen olarak siz gençlere ve üniversite öğrencilerine:

'Türkiye Cumhuriyeti geleceğin aydınlığına fikri ve vicdanı hür gençler ile kavuşacaktır.'

Mustafa Kemal Atatürk

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Ekrem başkan sizsiniz.

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