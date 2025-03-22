İPA Başkanı Buğra Gökce: Kamuoyunu Yanıltan Haberler Doğru Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İPA Başkanı Buğra Gökce: Kamuoyunu Yanıltan Haberler Doğru Değil

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, gözaltı iddialarını reddederek, ekibinin görevine devam edeceğini açıkladı. Gökce, kamuoyunu yanıltıcı haberler konusunda bilgilendirme yaparak, halkın sıkıntılarını azaltma hedefine vurgu yaptı.

22.03.2025 18:13  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)  - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, bazı basın yayın kuruluşlarında "yakalandığı" yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunduğunu belirterek, "Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim" dedi.

İBB'ye yönelik 19 Mart Operasyonu kapsamında gözaltına alınan İPA Başkanı Buğra Gökce adına, sosyal medya hesabı X'den bir açıklama yapıldı. "Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir" diyen Gökce, şu bilgileri verdi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında 'yakalandığım' yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunmaktadır. İstanbul'da İBB'ye ait bir lojmanda oturmaktayım. İş yerim olan İPA'nın yerini tüm kamuoyu ve elbette kamu kuruluşları bilmektedir. Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir. Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim. Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım.

Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğim. Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyız. En büyük üzüntüm bu kötülükler nedeniyle canımız kadar çok sevdiğimiz halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büygük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız."

Paylaşımda, Gökce'nin avukatı ile İstanbul Emniyet Müdürluğü'ne giriş fotoğrafı da paylaşıldı.

"Çelik gibi görevimizin başındayız"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Çelik gibi kararlılıkla görevimizin başındayız" diyen Alpkökin, şunları söyledi:

"Sarsılmaz bir kararlılık ve irade ile 16 milyona hizmet etmek için tüm emekçilerimizle, gençlerimizle, idari ve teknik kadromuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İBB yöneticileri ve çalışma arkadaşlarımızın en kısa sürede görevlerinin başına döneceklerine olan inancımız tamdır. Son sözüm ise bir akademisyen olarak siz gençlere ve üniversite öğrencilerine:

'Türkiye Cumhuriyeti geleceğin aydınlığına fikri ve vicdanı hür gençler ile kavuşacaktır.'

Mustafa Kemal Atatürk

Ekrem başkan icraattır.

Ekrem başkan sizsiniz.

Millet birden büyüktür."

Kaynak: ANKA

İstanbul Planlama Ajansı, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İPA Başkanı Buğra Gökce: Kamuoyunu Yanıltan Haberler Doğru Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:15:42. #7.12#
SON DAKİKA: İPA Başkanı Buğra Gökce: Kamuoyunu Yanıltan Haberler Doğru Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement