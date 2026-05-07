İpek Yolu Kervanı Erzurum'dan Başladı

07.05.2026 09:54
Erzurum'da başlayan İpek Yolu Kervanı, meraların korunmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

DÜNYADA meraların önemi ve sürdürülebilirliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen İpek Yolu Kervanı yolculuğu, Erzurum'dan başladı. İpek Yolu Kervanı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) İyi Niyet Elçisi, Malili-Fransız sanatçı Inna Modja, yolculuğa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İpek Yolu'nun bu eşsiz güzelliğini görmek, insanların direncine ve ortaya koyduğu çabalara tanıklık etmek çok etkileyici. Meraların korunmasına katkı sağlayabilirsek bu bizim için son derece değerli olacak" dedi.

Sürdürülebilir mera yönetimi, gıda güvenliği ve bu ekosistemlere bağımlı 1 milyardan fazla insanın desteklenmesi konularına küresel düzeyde dikkat çekmeyi hedefleyen İpek Yolu Kervanı yolculuğu, Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantı ve sunumla başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Fatma Toru başkanlığındaki heyet, program kapsamında Palandöken Kayak Merkezi, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve müzeyi gezdi.

İpek Yolu Kervanı'nda yer alan UNCCD İyi Niyet Elçisi, Malili-Fransız sanatçı Inna Modja, yolculuğa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İpek Yolu'nun bu eşsiz güzelliğini görmek, insanların direncine ve ortaya koyduğu çabalara tanıklık etmek çok etkileyici. Meraların korunmasına katkı sağlayabilirsek bu bizim için son derece değerli olacak. Erzurum'da başlayan bu yolculuğu Moğolistan'da tamamlayacağız" dedi.

Heyete UNCCD temsilcisi olarak katılan Yazan Neme, yolculuğun amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Meraların önemi, sürdürülebilirliği ve karşılaştığı sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Meralar, dünya yüzeyinin çok büyük bir bölümünü kaplamakta ve yüz milyonlarca insan geçimini doğrudan bu alanlardan sağlamaktadır. Aynı zamanda gıda güvenliği açısından da kritik bir role sahiptir. Bu yolculuk boyunca, İpekyolu Kervanı olarak sahadaki sorunların görünür kılınmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çölleşmeyle mücadele sözleşmesi kapsamında üye ülkelerin katılımıyla 2 yılda bir konferans düzenlendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı Fatma Toru, şunları söyledi:

"Bu yılki toplantı 2026 Ağustos ayında Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yapılacak. Konferans öncesi İpek Yolu Kervanı girişimi başladı. İpek Yolu Kervanı'nın Türkiye ayağı Erzurum'dan başlayarak Malatya, Gaziantep ve Antalya'da sona erecek. 15 Mayıs'ta Antalya'da sona erecek kervanın yolculuğu Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin ve son olarak Moğolistan'da son bulacak. Küresel çevre sorunlarına dikkat çekmek, sürdürülebilir arazi yönetimi, ekosistem faaliyetleri, meralar, göçer kültürü bunların tamamını görüntüleyecek bir de belgesel çekimi yapılacak."

SAHA GÖZLEMLERİ PAYLAŞILACAK

Türkiye'nin tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alması nedeniyle başlangıç noktası olarak seçildiği kervan, Moğolistan'da sona erecek. Yolculuk kapsamında elde edilen çıktılar ve saha gözlemleri, 17-28 Ağustos 2026 tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 17'nci Taraflar Konferansı'nda (COP17'de) paylaşılacak. İpek Yolu Kervanı yolculuğu 2026 yılının 'Uluslararası Meralar ve Pastoralist Yaşam Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, sürdürülebilir mera yönetimi, gıda güvenliği ve bu ekosistemlere bağımlı 1 milyardan fazla insanın desteklenmesi konularına küresel düzeyde dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

