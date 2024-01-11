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İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceledi. Yamanyurt, deprem, Gazze, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki seçkiden beğendiği fotoğraflara oy verdi. Gençlik merkezi görevlileri de aynı kategorideki bir fotoğrafa oy kullandı. Yamanyurt, gençlerin bu güzel kareleri örnek alarak fotoğrafçılık alanında başarılı işler yapmaya çalışacaklarını belirtti.

İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
11.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:38
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İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yamanyurt, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", fotoğrafını seçen Yamanyurt, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğraflarını oylayan Yamanyurt, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

İpekyolu Gençlik Merkezi görevlileri de Gazze: Kanıt" kategorisinde oylamaya sunulan seçkide, Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" adlı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Yamanyurt, AA'nın yılın kareleri oylamasında seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek Yamanyurt, "Birçok farklı kategorideki fotoğrafları gençlerimizde oyladık. Gençlik merkezimizde fotoğrafçılık atölyelerinde ders gören öğrencilerimiz de bu güzel kareleri örnek alarak, zaman içinde iyi işler çıkarmaya gayret edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Yamanyurt, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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