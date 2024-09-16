İpsala\'da AK Parti Buluşmaları Düzenlendi

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İpsala ilçesinde AK Parti Türkiye Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililere seslenen Koncagül, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve belediye meclis üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Çeltik tarlalarını inceleyen Koncagül, üreticilerden bilgi alarak hayırlı hasatlar diledi.

Koncagül, Esetçe Belde Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cemal Deniz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, yeni nesil siyasete öncülük edeceklerini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kutuplaşmadan, çatışmadan, nefret dilinden, korkuları körüklemekten, fay hatları üzerinde gezinmekten arındırılmış bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu aktaran Tekin, "Türkiye'nin, klasik çatışmacı siyaset kurguları arasında yeni bir yol inşa eden, onarıcı ve yapıcı bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Saadet Partisi olarak yeni dönemde, içerde ortak paydalarımıza, dışarda İslam dünyası yanında kültürel coğrafyamıza da odaklanan yeni nesil bir siyaset tarzına öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜ öğretim üyesine TÜBİTAK'tan araştırma bursu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ülker Demirel, TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Demirel, Amerika Birleşik Devletleri University of Massachusetts- Amherst'de gerçekleştireceği "Aşırı Turizm Yaşanan Destinasyonlarda Bölge Sakinlerinin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Faktörlerin Ortaya Konulması ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı doktora sonrası araştırma projesi ile dikkat çekti.

Bu projeyle Edirne gibi yoğun turizm hareketinin yaşandığı bölgelerde, yerel halkın yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin detaylı bir şekilde incelenerek, sürdürülebilir turizm modelleri geliştirmek için politika önerilerinin sunulması ve turizm sektöründeki paydaşları da kapsayan bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Çiftçiler tarım fuarında buluşacak

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, bölgedeki tüm çiftçileri 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na davet etti.

Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül'de başlayacak fuar öncesinde tarım firmalarının hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Tarım sektöründeki yeni teknolojilerin sunulacağını aktaran Kerman, "Modern tarım uygulamaları, gelişmiş makineler ve dijital tarım çözümleri tanıtılacak. Ayrıca çiftçiler arasındaki verimliliği artıracak bu teknolojiler birbirini tanıma ve deneyimleme fırsatı sunacak. Bölgedeki tüm çiftçiler tarım fuarında buluşacak vatandaşlarımızı İpsala'ya bekliyoruz." diye konuştu.