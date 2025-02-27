Irak, 130 İranlı Mahkumu İrana Gönderdi - Son Dakika
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Irak, 130 İranlı Mahkumu İrana Gönderdi

Irak, mahkum iade anlaşması gereği 130 İran vatandaşı tutukluyu İran'a teslim etti.

27.02.2025 13:12
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TAHRAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Irak ülkede tutuklu bulunan 130 İran vatandaşını, hapis cezalarının kalan kısmını kendi ülkelerinde tamamlamaları için İran'a gönderdi.

İran'ın insan hakları ve uluslararası işlerden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan çarşamba günü yaptığı açıklamada, mahkumların 2011 yılında iki ülke arasında imzalanan mahkum iade anlaşması çerçevesinde İran'a gönderildiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre, Celaliyan mahkumların İran'ın batısındaki Mehran sınırından ülkeye geri gönderildiğini belirtti.

Celaliyan, İran'ın 29 ülkeyle hükümlülerin iadesine ilişkin anlaşmalar imzaladığını belirterek, bu anlaşmaların 23'ünün halihazırda yürürlüğe girdiğini vurguladı.

Celaliyan, 20 Mart 2024'e denk gelen mevcut İran takvim yılının başlangıcından bu yana, farklı ülkelerde tutuklu bulunan 300'e yakın İranlının ülkeye getirildiğini kaydetti.

İran'ın IRIB haber ajansına göre, bu son transferin ardından Irak'ta halen tutuklu bulunan İranlı mahkumların sayısı 30'a düştü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Irak, 130 İranlı Mahkumu İrana Gönderdi - Son Dakika

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