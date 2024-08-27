Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Sudani, ülkenin kuzeybatısındaki Alemeyn şehrinde Sisi ile bir araya geldi.

Alemeyn'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Irak ile Mısır arasında çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Başbakan Sudani-Cumhurbaşkanı Sisi görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Gazze'de Filistin halkına karşı sürdürülen Siyonist saldırganlık masaya yatırıldı." ifadelerine yer verildi.

"İstikrarlı bir Irak, bölgedeki tüm dostlar için bir güç olur"

Görüşmede Sudani, iki ülkenin işbirliği düzeyinde önemli mesafe katettiğini belirterek ilişkilerin derinliğine dikkati çekti.

Irak'ın özellikle konut, tarım ve su yönetimi alanlarında Mısırlı şirketlerle işbirliğini istediğini kaydeden Sudani, petrol endüstrisi başta olmak üzere söz konusu alanlardaki (konut, tarım ve su yönetimi) ortak komitenin çalışmalarının devam ettiğini ve bunları yakından takip ettiğini aktardı.

Sudani, "İstikrarlı bir Irak, bölgedeki tüm dostlar için bir güç olur. Irak, bölge ülkeleri ile dost ülkeler arasında yakınlaşma noktası olma kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplumun sessizliği Siyonist oluşumu her şeyi yapmaya teşvik ediyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları ve Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma hakkının da ele alındığı görüşmede Sudani, "Uluslararası toplumun sessizliği Siyonist oluşumu her şeyi yapmaya teşvik ediyor." şeklinde konuştu.

Sudani, Mısır'ın Gazze'de ateşkes için sürdürdüğü çabalardan da övgüyle söz etti.

Güçlü bir Irak bölgenin ve Arap ülkelerinin temennisi

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Irak ile çeşitli alanlarda tam işbirliği arzusunu dile getirerek güçlü bir Irak'ın bölgenin ve Arap ülkelerinin temennisi olduğunu vurguladı.

Sisi ayrıca, ortak işbirliği konusunda iki ülkede de net bir siyasi iradenin bulunduğunu belirtti.

Irak Başbakanı Sudani, Mısır'ın ardından resmi ziyaret için Tunus'a gidecek.???????