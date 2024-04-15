- Irak Başbakanı Sudani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
WASHINGTON - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'ye yaptığı ziyaret çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD'de temaslarına başladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği aktarılarak, görüşmede iki ülke arasında uzun vadeli ortak ilişkilerin temellerinin atılması, Stratejik Çerçeve Anlaşması ile Yüksek Ortak Koordinasyon Komitesi'nin etkinleştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.
Başbakan Sudani, görüşmede iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı. Sivilleri hedef alan Gazze'deki İsrail saldırısına karşı Irak'ın tutumunu yineleyen Sudani, sivilleri korumaya yönelik ortak hukuki ve ahlaki sorumluluğun yerine getirilmesi, çatışmanın yayılması ve can kaybının artmasını önlemeyi amaçlayan çabaların desteklenmesinin önemine dikkat çekti.
Blinken'dan Irak'a destek mesajı
Ülkesinin bölgesel ve uluslararası istikrarın sağlanması için güçlü bir Irak'ı desteklediğini dile getiren Blinken ise, demokratik bir Irak'ın varlığını ve Irak'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlarını desteklediğini vurguladı. ABD'nin Irak'ın kalkınma ve reform adımlarını, doğal gaz yatırımı, enerji sektörü ve altyapının gelişimini desteklediğini belirten Blinken, ziyaretin iki ülke arasında daha fazla iş birliğine yol açmasını umduğunu ifade etti.
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