Sudani'den PKK'nın Silah Bırakmasına Destek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının bölgeye olumlu yansımalarının olacağını belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden, Sudani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması konusuna değinilen görüşmede Sudani, bunun bölgeye olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Sudani ayrıca, "Bu adım, bölgenin istikrarına katkı sağlayacak ve kalkınma çabalarını hızlandırarak halkların yararına olacak sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.