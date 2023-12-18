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Irak Başbakanı: Vilayet Meclisi Seçimleri Yerinden Yönetim İçin Önemli Kazanım - Son Dakika
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Irak Başbakanı: Vilayet Meclisi Seçimleri Yerinden Yönetim İçin Önemli Kazanım

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, vilayet meclisi seçimlerinin ülkede yerinden yönetimin uygulanmasında önemli kazanım olduğunu belirtti. Sudani, seçimlere aktif katılım çağrısında bulunarak vilayet meclislerinin ülkedeki yürütme erkinin önemli bir ayağını oluşturduğunu vurguladı. Irak'ta yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor.

Irak Başbakanı: Vilayet Meclisi Seçimleri Yerinden Yönetim İçin Önemli Kazanım
18.12.2023 - 09:09,
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, vilayet meclisi seçimlerinin ülkede yerinden yönetimin uygulanmasında önemli kazanım olduğunu söyledi.

Sudani, Bağdat'ta vilayet meclisi seçimleri için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

"Yerel seçimler, yerinden yönetimin uygulanmasında önemli anayasal kazanımdır." diyen Sudani, vilayet meclislerinin ülkedeki yürütme erkininin önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydetti.

Sudani, Irak halkına seslenerek seçimlere aktif katılım çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Sudani'nin yanı sıra bazı bakanlar ve siyasi parti lideri de oylarını kullandı.

Federal yönetime sahip Irak'ta, vilayet meclisi seçimleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki vilayet meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip. Oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise bu seçimleri boykot ediyor.

Vilayet meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti.

Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.

Kaynak: AA
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Bağdat, Irak, Son Dakika

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