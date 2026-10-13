Irak Başbakanı Zeydi ile ABD'li Temsilci Barrack Bağdat'ta görüştü - Son Dakika
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Irak Başbakanı Zeydi ile ABD'li Temsilci Barrack Bağdat'ta görüştü

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi açıklamasına göre Başbakan Ali ez-Zeydi, ABD'li Temsilci Tom Barrack'ı Bağdat'ta kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve ortak işbirliği yolları ile bölgesel güvenlik ve istikrar çabaları ele alındı, gerilimin azaltılmasına vurgu yapıldı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta ABD'li Temsilci Barrack'ı kabul etti.

Görüşmede, Irak ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda ortak işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgedeki son gelişmeleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabaları değerlendirdi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edilmesi ve bölgesel gerilim ile çatışmaların azaltılmasının önemine vurgu yapıldı.

Barrack, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA
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