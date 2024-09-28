İrak Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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İrak Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Kınama

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını kınadı, durdurulması için çağrıda bulundu.

28.09.2024 14:47
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Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını kınadı ve bunun durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Reşid'in konuyla ilgili sözlerine yer verildi.

"Yüzlerce vatandaşın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kardeş Lübnan'a yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınıyoruz." diyen Reşid, "Bu saldırılar, bölgedeki güvenlik ve istikrara gerçek bir tehdit oluşturan tehlikeli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, ülkesinin Lübnan ve Filistin'deki kardeşlerinin yanında durduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki kardeş halkla (Lübnan ve Filistin) tam dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında. bulunuyoruz. Uluslararası topluma da sivillere yönelik katliamların önlenmesi için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi ve savaşın durdurulması için hızlı ve etkili çaba göstermesi yönündeki çağrımızı da yineliyoruz."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında en az 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Hizbullah ise Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırılarda 6 kişinin öldüğü ve 91 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

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