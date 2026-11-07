Irak Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran sınırında iki kapıyı açık tutma talebini aktardı - Son Dakika
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Irak Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran sınırında iki kapıyı açık tutma talebini aktardı

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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Irak-İran sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını istediğini açıkladı. Hüseyin, Washington'ın diğer kapıların kapatılmasını istediğini, İran'a da iç işlerine müdahale edilmemesi mesajı verdiğini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

Bölgede savaşın yeniden başlaması ihtimali

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Irak, Suriye sınırında askeri faaliyetlerini sürdürüyor

Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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