Irak Fırtınası Geçti, İstikrar Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak Fırtınası Geçti, İstikrar Sağlandı

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, zirve sonrası Irak'ın istikrara kavuştuğunu belirtti.

17.05.2025 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, fırtınanın Irak'tan uzaklaştığını ve şu anda istikrarlı bir durumda olduklarını söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi kapsamındaki Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi sonrası Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Hüseyin, siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda önemli kararların alındığını ifade ederek, zirve oturumlarında Arap liderleri arasında birçok konuda olumlu bir yakınlaşma yaşandığını söyledi.

Zirvenin odağı "Filistin meselesi"

Zirvede Filistin meselesinin Arap dünyasının merkezi sorunu olarak ele alındığını aktaran Hüseyin, liderlerin Filistin halkının haklarına verdikleri desteği yinelediklerini ve kutsal mekanlara yönelik ihlallerin reddedildiğini vurguladı.

Hüseyin, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve insani yardımların koşulsuz olarak ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Zirvede Libya, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerdeki krizlerin de ele alındığını kaydeden Hüseyin, bu krizlere dış müdahaleler olmadan, siyasi çözümlerle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Hüseyin, İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere dair Umman'ın oynadığı arabuluculuk rolüne de övgüde bulunarak, bölgesel gerilimlerin düşürülmesi adına bu çabaların önemli olduğunu ifade etti.

Zirvenin kalkınma ve ekonomik boyutunda, 28 kararın kabul edildiğini aktaran Hüseyin, bu kararların sürdürülebilir kalkınma, eğitim, sağlık, enerji, yapay zeka ve inovasyon gibi alanlarda Arap işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Fuad Hüseyin, Bağdat'ta iki önemli zirvenin düzenlenmesinin, Irak'ın yeniden bölgesel istikrar ve işbirliği merkezine dönüşme sürecinde önemli bir gösterge olduğunu belirterek, "Irak, büyük fedakarlıklarla bu noktaya geldi. Fırtına Irak'tan uzaklaştı ve şu anda istikrarlı bir durumdayız. Irak, Arap kardeşleriyle dayanışma içinde olmayı sürdürecek ve ortak gelecek vizyonuna katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt da Bağdat'ta ilk defa hem siyasi hem ekonomik zirve gerçekleştirildiğini ifade ederek, Çin'den gelecek yıl Arap-Çin Zirvesi düzenlenmesi yönünde resmi bir davet aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Fuad Hüseyin, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Filistin, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Bağdat, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Fırtınası Geçti, İstikrar Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Moody’s, ABD’nin kredi notunu düşürdü Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

21:22
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
19:32
İstanbul’da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs’tan itibaren greve gidiyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor
18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:58
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
08:35
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
08:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 22:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: Irak Fırtınası Geçti, İstikrar Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.