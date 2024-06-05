Irak, Gazze'ye yardım gönderdi

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BAĞDAT, 5 Haziran (Xinhua) -- Irak, kuşatma altındaki Filistinlilere yardım etmek amacıyla Salı günü Gazze Şeridi'ne gıda ve tıbbi yardım malzemeleri taşıyan bir tır konvoyu gönderdi.

Irak Kızılay Derneği Afet Yönetim Departmanı Müdürü Ahmed Abdul Amir, 500 ton gıda ve tıbbi malzeme yüklü 35 tırın Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.

Abdul Amir, tırların önce Trebil sınır kapısına, oradan Ürdün'deki Akabe limanına ve feribotlarla Mısır'daki Nuveybe limanına uğradıktan sonra Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine geçeceğini kaydetti.

Irak halihazırda Ürdünlü ve Mısırlı yetkililerle koordinasyon halinde Gazze Şeridi'ne birkaç parti tıbbi yardım ve yakıt gönderdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında 36.000'den fazla insan öldürülürken ve İsrail ablukası da kuşatma altındaki bölgede felaket boyutlarına ulaşan bir insani krize yol açtı.