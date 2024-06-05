Irak, Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak, Gazze'ye yardım gönderdi

Irak, kuşatma altındaki Filistinlilere yardım etmek amacıyla Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım malzemeleri taşıyan bir tır konvoyu gönderdi. 35 tırın Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtildi. Gazze'deki İsrail saldırıları ve abluka, bölgede felaket boyutlarına ulaşan bir insani krize yol açtı.

05.06.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAĞDAT, 5 Haziran (Xinhua) -- Irak, kuşatma altındaki Filistinlilere yardım etmek amacıyla Salı günü Gazze Şeridi'ne gıda ve tıbbi yardım malzemeleri taşıyan bir tır konvoyu gönderdi.

Irak Kızılay Derneği Afet Yönetim Departmanı Müdürü Ahmed Abdul Amir, 500 ton gıda ve tıbbi malzeme yüklü 35 tırın Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.

Abdul Amir, tırların önce Trebil sınır kapısına, oradan Ürdün'deki Akabe limanına ve feribotlarla Mısır'daki Nuveybe limanına uğradıktan sonra Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine geçeceğini kaydetti.

Irak halihazırda Ürdünlü ve Mısırlı yetkililerle koordinasyon halinde Gazze Şeridi'ne birkaç parti tıbbi yardım ve yakıt gönderdi.

Gazze'deki sağlık yetkililerine göre, Gazze'deki İsrail saldırılarında 36.000'den fazla insan öldürülürken ve İsrail ablukası da kuşatma altındaki bölgede felaket boyutlarına ulaşan bir insani krize yol açtı.

Kaynak: Xinhua

Mısır, Ürdün, Gazze, Irak, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak, Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:47:12. #1.12#
SON DAKİKA: Irak, Gazze'ye yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement