Irak: Gerilim Tehlikeli Bir Dönüm Noktası

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yaşanan tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini belirterek çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla birlikte kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden, ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz.

Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz."