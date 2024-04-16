Irak Hava Yolları, İran seferlerini yeniden başlattı

Irak Hava Yolları, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından iptal ettiği İran seferlerini yeniden başlattığını duyurdu.
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Hava Yollarından yapılan açıklamada, İran'a seferlerin 16 Nisan'dan itibaren başlayacağı bildirildi.
Açıklamada, İran'ın iki gün önce İsrail'e yönelik başlattığı İHA saldırılarının ardından Irak'ın hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara kapatılması sebebiyle İran seferlerinin iptal edildiği ancak bugünden itibaren seferlerin tekrar başlatıldığı ifade edildi.
Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, İran'ın saldırılarının ardından 13 Nisan'da Irak'ın hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 14 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
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