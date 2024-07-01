Irak İçişleri Bakanlığı: PKK, Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların failleri

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Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Musevi, basına yaptığı açıklamada, yangınlarla ile ilgili yürütülen kapsamlı soruşturmanın ardından tutuklanan 3 kişinin PKK mensupları olduğunu söyledi.

Erbil ve Duhok'ta çıkan yangınlardan sonra Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatı ile bir inceleme ve araştırma komisyonu oluşturulduğunu belirten Musevi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yapılan operasyonda ikisi Kerkük'te biri Diyala kentinde olmak üzere 3 kişinin yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini aktardı.

Yakalanan şahısların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini belirten Musevi, "Bu eylemlerin ardından Irak topraklarındaki Kerkük- Ceyhan petrol boru hattına da sabotaj yapmayı planlıyorlardı. Bağdat'ın ticaret merkezlerinden Şorca ve Sadr bölgelerinde de yangın çıkaracaklardı." ifadesini kullandı.