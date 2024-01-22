Irak\'ın Duhok kentinde İran saldırılarını protesto ettiler

Irak'ın Duhok kentine bağlı Akre ilçesinde bir araya gelen çok sayıda kişi, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını protesto etti.

Akre ilçesinde binlerce kişinin katıldığı gösteride, İran'ın saldırısında hayatını kaybeden Erbilli iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki kızı Jina'nın fotoğrafları taşındı.

Akre Kaymakamı Dilaver Bozo, burada yaptığı açıklamada, "Irak hükümetinin saldırılara bir sınır koymasını ve sessiz kalmamasını istiyoruz. Akre halkının talebini dile getiriyoruz." diye konuştu.

İran'ın saldırıları Erbil ve Duhok'ta da protesto edilmiş, Erbil ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odaları, İran mallarının ithalatı ve kullanımının boykot edilmesi, bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerin askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Saldırının ardından her iki kentte de 3 günlük yas ilan edilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyinin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.