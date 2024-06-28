Irak'ın Halepçe kentinde 150 yıllık Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor

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Irak'ın Halepçe kentinde yaklaşık 150 yıl önce elle yazılan Kur'an-ı Kerim, bölge halkı tarafından özenle korunmaya devam ediyor.

Osmanlı döneminde Hattat Ahmed Dareyani tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim nüshası günümüze kadar muhafaza edildi.

Osmanlı sultanları için dua ile başlayan ve 1883 yılında tamamlandığı düşünülen eser, 1966'da Halepçe kırsalında imamlık yapan Seyid Nureddin Serget'e emanet edildi.

Serget'ten sonra ise nüsha din adamı Ebubekir Nureddin Habib tarafından koruma altına alındı.

Halepçeli din adamı Ebubekir Nureddin Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında kullanılan mürekkebin ağaç yapraklarından elde edildiğini belirterek, her sayfasının özel bir şekilde tasarlandığı ve üç ayrı renkte çerçeve çizildiğini kaydetti.

Habib, "Kullanılan kağıtlar da sarı. O zamanlarda medreselerde kağıda safran ile sarı renk verilirdi. Çünkü sarı renk gözü yormadığı için o zamanlar tercih ediliyordu." ifadelerini kullandı.

Bu eserin ne zaman yazılmaya başlandığının bilinmediğini belirten Habib, ancak hattat Dareyani'nin, hicri 1304 tarihini yazdığını bunun da miladi 1883'e denk geldiğini vurguladı.

"Ya Rabbi, (Osmanlı) sultanlarımıza zafer ruhu bağışla"

Habib, Kur'an-ı Kerim'in girişinde bulunan "Ya Rabbi, sultanlarımıza zafer ruhu bağışla, askeri güçlerimize başarı nasip et" duasının Osmanlı sultanları için yapıldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i yıllardır büyük bir özveriyle koruyan Habib, "Bu eser bize miras kaldı ve onu korumakla görevliyiz. Irak Müzesi de yüksek para karşılığında almak istedi ancak bunu kabul etmedik." diye konuştu.