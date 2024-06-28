Irak'ın Halepçe kentinde 150 yıllık Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ın Halepçe kentinde 150 yıllık Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor

Osmanlı döneminde Hattat Ahmed Dareyani tarafından yazılan ve 1883 yılında tamamlanan Kur'an-ı Kerim nüshası, Halepçe'de bölge halkı tarafından özenle korunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında kullanılan mürekkep ağaç yapraklarından elde edilmiş ve her sayfası özel bir şekilde tasarlanmıştır. Bu tarihi eser, Irak Müzesi'nin yüksek bir bedel teklif etmesine rağmen koruyucuları tarafından kabul edilmemiştir.

28.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Halepçe kentinde yaklaşık 150 yıl önce elle yazılan Kur'an-ı Kerim, bölge halkı tarafından özenle korunmaya devam ediyor.

Osmanlı döneminde Hattat Ahmed Dareyani tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim nüshası günümüze kadar muhafaza edildi.

Osmanlı sultanları için dua ile başlayan ve 1883 yılında tamamlandığı düşünülen eser, 1966'da Halepçe kırsalında imamlık yapan Seyid Nureddin Serget'e emanet edildi.

Serget'ten sonra ise nüsha din adamı Ebubekir Nureddin Habib tarafından koruma altına alındı.

Halepçeli din adamı Ebubekir Nureddin Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında kullanılan mürekkebin ağaç yapraklarından elde edildiğini belirterek, her sayfasının özel bir şekilde tasarlandığı ve üç ayrı renkte çerçeve çizildiğini kaydetti.

Habib, "Kullanılan kağıtlar da sarı. O zamanlarda medreselerde kağıda safran ile sarı renk verilirdi. Çünkü sarı renk gözü yormadığı için o zamanlar tercih ediliyordu." ifadelerini kullandı.

Bu eserin ne zaman yazılmaya başlandığının bilinmediğini belirten Habib, ancak hattat Dareyani'nin, hicri 1304 tarihini yazdığını bunun da miladi 1883'e denk geldiğini vurguladı.

"Ya Rabbi, (Osmanlı) sultanlarımıza zafer ruhu bağışla"

Habib, Kur'an-ı Kerim'in girişinde bulunan "Ya Rabbi, sultanlarımıza zafer ruhu bağışla, askeri güçlerimize başarı nasip et" duasının Osmanlı sultanları için yapıldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i yıllardır büyük bir özveriyle koruyan Habib, "Bu eser bize miras kaldı ve onu korumakla görevliyiz. Irak Müzesi de yüksek para karşılığında almak istedi ancak bunu kabul etmedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Osmanlı, Hattat, Irak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Halepçe kentinde 150 yıllık Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın Halepçe kentinde 150 yıllık Kur'an-ı Kerim özenle korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement