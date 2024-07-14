Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi. Türkmen Bakan Maruf, törende yaptığı konuşmada, 14 Temmuz 1959'da Türkmenlere karşı yapılan haksızlık ve insaniyet dışı katliamı hatırlattı. Türkmenlerin mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Maruf, şehitlerin önemine dikkat çekti.

14.07.2024 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Erbil Ofisi'nde düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve Türkmen halkı katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı konuşmada, 14 Temmuz'un Irak Türkmenlerinin siyasi tarihinde önemli bir gün olduğunu belirterek, "14 Temmuz 1959 yılında Kerkük'te Türkmenlere karşı bir haksızlık yapıldı, Türkmenlere karşı insaniyet dışı bir katliam yapıldı." dedi.

Türkmenlerin o günden bu yana anma etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Maruf, baskılara ve katliamlara rağmen Türkmenlerin mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Maruf, şunları kaydetti:

"Şehitler önemli bir varlıktır, kutsaldır. Bugün eğer biz varsak, Türkmen davası bu seviyeye geldiyse, bu, şehitlerimizin varlığıyla, mücadelesiyle bugüne gelmiştir. Şehitler unutulmaz bir varlıktır. Her zaman bizim Türkmen toplumu, özellikle Irak Türkmen Cephesi şehitlerin varlığına önem vermiştir."

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da Cumhuriyet'in ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan onlarca Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Olay, Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: AA

Kerkük, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 21:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük kentinde 65 yıl önce katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement