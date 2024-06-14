Irak'ın Kerkük kentinde Filistin destekçileri İsrail'e yaptırım talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentinde Filistin destekçileri İsrail'e yaptırım talebiyle gösteri düzenledi

Kerkük'te düzenlenen gösteride Filistin destekçileri, İsrail'e yaptırım talebinde bulundu. Göstericiler, İsrail'e destek veren ülkelerin mallarını boykot etme çağrısında bulunarak, İsrail'i ve İsrail ordusunu lanetledi. Kerkük'teki Elbu Hamdan Aşireti Şeyhlerinden Mahmud Abid Esved el-Hamdani, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarını kınadıklarını ve İsrail'e destek veren ülkelerin mallarını boykot etme çağrısında bulunduklarını belirtti. Irak hükümetinden, İsrail'i destekleyen tüm şirketlerin ülkeden çıkarılmasını isteyen Hamdani, uluslararası toplumu Filistin halkının yanında olmaya davet etti.

14.06.2024 20:23
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Irak'ın Kerkük kentinde Filistin destekçileri İsrail'e yaptırım talebiyle gösteri düzenledi.

Kent merkezindeki eski valilik binası meydanında düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı. Göstericiler, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte başta Amerika olmak üzere İsrail'e destek veren ülkelerin mallarını boykot etme çağrısında bulundu.

Irak ve Filistin bayraklarını ellerinde taşıyan göstericiler, attıkları solganlarla İsrail ve İsrail ordusunu lanetledi.

Basına açıklamada bulunan Kerkük'teki Elbu Hamdan Aşireti Şeyhlerinden Mahmud Abid Esved el- Hamdani, gösteride İsrail'in aylardır Filistin halkına yönelki sürdürdüğü katliamları kınadıklarını söyledi.

Iraklılar olarak her daim Filistin halkı ve davasının destekçileri olduklarını vurgulayan Hamdani, İsrail'e destek veren ülkelerin mallarını boykot etme çağrısında bulundu.

Hamdani, Kerküklüler olarak Kurban Bayramı'ndan itibaren İsrail'e destek veren ülkelerin mallarını, gıdalarını, marka ve şirketlerini boykot etme kararı aldıklarını bildirdi.

Irak hükümetinden, İsrail'i destekleyen tüm şirketlerin ülkeden çıkarılmasını isteyen Hamdani, uluslararası toplumu Filistin halkının yanında olmaya davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentinde Filistin destekçileri İsrail'e yaptırım talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

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