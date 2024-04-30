Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı Köprüsü onarıldı - Son Dakika
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Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı Köprüsü onarıldı

Irak\'ın Kerkük kentindeki Osmanlı Köprüsü onarıldı

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan ve 1883 yılında yapımı tamamlanan tarihi Osmanlı Köprüsü, Kerkük Valiliği tarafından tahsis edilen bütçeyle onarıldı. Köprünün temeli sağlamlaştırıldı ve betonlama çalışması yapıldı. Köprünün Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri olduğu belirtilirken, 12 gözü yılın 12 ayına, 365 metre uzunluğu yılın 365 gününe ve 7 metrelik eni haftanın 7 gününe işaret etmektedir.

30.04.2024 20:15
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Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde bulunan ve 1883 yılında yapımı tamamlanan tarihi Osmanlı Köprüsü onarıldı.

Geçmişte "Kerkük'ü Bağdat'a bağlayan köprü" olarak bilinen taş köprü, kış aylarında altından geçen Dakuk çayının su seviyesinin yükselmesiyle olumsuz etkilendi.

Kerkük Valisi Rakan Said el- Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki köprü onarımları projeleri kapsamında Dakuk çayı üzerindeki tarihi Osmanlı Köprüsü'nün de onarımının tamamlandığını belirtti.

Cubburi, Kerkük valiliği tarafından tahsis edilen onarım bütçesi ve Kerkük Karayolları Müdürlüğü denetiminde yapılan onarım çalışmasında köprünün temelinin sağlamlaştırıldığını ve betonlama çalışması yapıldığını ifade etti.

Onarım çalışmasını yapan yüklenici firmanın sorumlusu ve Baba Gürgür Türkmen Mühendisler Derneği Başkanı Ercan Edip, Kerkük valiliğinin talimatıyla son aylarda artan yağışlar ve sel baskınlarının olumsuz etkilediği köprüye acil müdahale edildiğini ve onarımının tamamlandığını kaydetti.

İlk aşamada su akıntısından etkilenen köprünün temellerini güçlendirme çalışması yaptıklarını belirten Edip, bu kapsamda köprü altındaki su giriş ve çıkışının sağlandığı gözlerde betonlama çalışması yapıldığını aktardı.

Dakuk taş köprüsü, Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri

Kerküklü Tarihçi ve Araştırmacı Necat Kevseroğlu, Osmanlı Köprüsü'nün bundan 141 yıl önce İstanbul'dan gelen Türk mühendisleri tarafından yapıldığını belirtti.

Köprünün Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden biri olduğunu ifade eden Kevseroğlu, dönemin tanınmış Kerküklü inşaat ustalarının da bu mimarı yapının inşaatında görev aldığını ifade etti.

Tarihi köprünün sağlamlığının yanı sıra zamanın kurallarına göre inşa edildiği bilgisini veren Kevseroğlu, köprünün 12 gözünün yılın 12 ayına, 365 metre olan köprü uzunluğunun yılın 365 gününe ve 7 metrelik eninin ise haftanın 7 gününe işaret ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı Köprüsü onarıldı - Son Dakika

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