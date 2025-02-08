Irak\'ın Kuzeyinde 9 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" denildi.