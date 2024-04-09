Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Vali ve Kaymakamı Ziyaret Etti

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Vali Aygöl ve Kaymakam Öztürk ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar temenni etti.