Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenledi - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenledi

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Milli Savunma Bakanlığı, 2 Eylül 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik hava harekatında, teröristlerin bulunduğu değerlendirilen 20 hedefin imha edildiğini açıkladı. Harekat, PKK/KCK ve diğer terör unsurlarını etkisiz hale getirerek, Türkiye’nin güvenliğini sağlamayı amaçladı. Bakanlık, harekat sırasında masum insanların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

02.09.2024 23:00
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere yapılan hava harekatına yönelik yazılı açıklama geldi. Operasyon bölgesinde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde, teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef, yapılan hava harekatı ile imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekata ilişkin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barinak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi eserler ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Türk Hava Kuvvetleri Irak\'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Kuvvetleri Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı Düzenledi - Son Dakika

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