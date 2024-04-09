Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Nisan'da Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
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Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 53 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Sağgöze köyü kırsalında gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram için parfüm dükkanına asılan balonlar, ellerinde döner bıçakları bulunan 2 kişi tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocukları döner bıçağıyla gören iş yeri sahibi dehşete düştü. İş yeri sahibi olayla ilgili şikayette bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince yakalanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan N.Ç, işlemlerinin ardından Çanakkale Açık Cezaevi'ne konuldu.
Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament (Kahraman Bagatır Bahar Ok Turnuvası) 1-6 Nisan 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Yarışmaya A Milli takımda yer alan Büyükşehir sporcuları Hazal Burun ve Emircan Haney de katıldı. 2024 Açık Hava sezonunun milli takım için ilk uluslararası yarışması olan International Kahraman Bagatır Spring Arrows Tournament'ta Hazal Burun altın, Emircan Haney'de bronz madalya kazandı. Hazal Burun'un Dünya Rekoru Tescil Belgeleri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun'un sezon başında kırdığı 18 metre büyük kadınlar ve genç kadınlar dünya rekoru tescil belgeleri Dünya okçuluk federasyonu tarafından hazırlanıp yarışmaya gönderildi ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu tarafından Hazal Burun'a takdim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras uluslararası bir turnuvada milli takım formasıyla başarılı sonuçlar alarak ülkemizi gururlandıran Hazal Burun, Emircan Haney ve onları yetiştiren hocaları Dr. Ejder Sözen'i kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA
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