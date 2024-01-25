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Irak'ın Süleymaniye kentinde Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Irak'ın Süleymaniye kentinde Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği tesis, daha önce de saldırıların hedefi olmuştu.

Irak\'ın Süleymaniye kentinde Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi
25.01.2024 - 23:59,
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Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan ve yasa dışı milisler tarafından gönderilen bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 21.07'de düşürüldüğünü duyurmuştu.

Geçen sene de saldırıların hedefi olan Kormor Gaz Tesisine 2022 yılı Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Irak'ın Süleymaniye kentinde Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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