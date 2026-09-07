Irak, İran'da öğrencilere saldırıyı takip için komite kurdu - Son Dakika
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Irak, İran'da öğrencilere saldırıyı takip için komite kurdu

Irak, İran\'da öğrencilere saldırıyı takip için komite kurdu
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Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Semnan kentinde Iraklı öğrencilerin kaldığı binaya yönelik saldırıyı yakından takip etmek için komite oluşturdu. Bakan Fuad Hüseyin, Tahran Büyükelçiliği'ne olayın takip edilmesi talimatı verirken, soruşturma ve sorumlular hakkında hukuki işlem başlatılması için İran makamlarıyla iletişim sürüyor.

BAĞDAT (AA) – Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Semnan kentinde Iraklı öğrencilerin kaldığı binaya bazı İran vatandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırının yakından takip edildiğini ve bunun için komite oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Tahran'daki Irak Büyükelçisine olayın takip edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, Irak Büyükelçiliğinin öğrencilerin durumunu yakından takip etmek ve güvence altına almak amacıyla bir komite oluşturduğu, ilgili İran makamlarıyla iletişim halinde olunduğu aktarıldı.

İran makamlarından soruşturma sürecinin takip edilmesi ve saldırıdan sorumlu kişilere karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatılması istendi.

Bakanlık ayrıca, İran makamlarının öğrencilerin korunması ve sınavlarına girebilmeleri için üniversitelerine güvenli şekilde ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Irak vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak uygun koşulların oluşturulmasının ve benzer olayların tekrarının önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Irak'ın Tahran Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Haydar Nassar, Irak yerel basınına yaptığı açıklamada, olayın gece saatlerinde, alkollü bir İran vatandaşının öğrencilerin bulunduğu binanın iç bölümüne girmesinin ardından kişisel bir olay olarak başladığını belirtti.

İran'ın Semnan kentinde üniversitenin öğrenci yurdunda bulunan Iraklı öğrencilere yönelik İranlı vatandaşlar tarafından saldırı düzenlendiğini gösteren görüntüler??????? sosyal medyada yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak, İran'da öğrencilere saldırıyı takip için komite kurdu - Son Dakika

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