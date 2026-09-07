Irak, İran\'da öğrencilere saldırıyı takip için komite kurdu

BAĞDAT (AA) – Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Semnan kentinde Iraklı öğrencilerin kaldığı binaya bazı İran vatandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırının yakından takip edildiğini ve bunun için komite oluşturulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Tahran'daki Irak Büyükelçisine olayın takip edilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, Irak Büyükelçiliğinin öğrencilerin durumunu yakından takip etmek ve güvence altına almak amacıyla bir komite oluşturduğu, ilgili İran makamlarıyla iletişim halinde olunduğu aktarıldı.

İran makamlarından soruşturma sürecinin takip edilmesi ve saldırıdan sorumlu kişilere karşı gerekli hukuki işlemlerin başlatılması istendi.

Bakanlık ayrıca, İran makamlarının öğrencilerin korunması ve sınavlarına girebilmeleri için üniversitelerine güvenli şekilde ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Irak vatandaşlarının güvenliğini sağlayacak uygun koşulların oluşturulmasının ve benzer olayların tekrarının önlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Irak'ın Tahran Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Haydar Nassar, Irak yerel basınına yaptığı açıklamada, olayın gece saatlerinde, alkollü bir İran vatandaşının öğrencilerin bulunduğu binanın iç bölümüne girmesinin ardından kişisel bir olay olarak başladığını belirtti.

İran'ın Semnan kentinde üniversitenin öğrenci yurdunda bulunan Iraklı öğrencilere yönelik İranlı vatandaşlar tarafından saldırı düzenlendiğini gösteren görüntüler??????? sosyal medyada yayımlanmıştı.