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Irak, İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırıları protesto etti - Son Dakika
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Irak, İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırıları protesto etti

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları sonrası İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını çağırarak protesto notası verdi. Saldırılarda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Irak, İran\'ın Erbil\'e düzenlediği saldırıları protesto etti
16.01.2024 - 11:53,
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Irak Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırıları sonrası İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını çağırarak protesto notası verdi.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı ve Erbil'e düzenlenen saldırıları şiddetli bir şekilde kınadığını belirten protesto notası verdi.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırılarda Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi ve 1 yaşındaki bebeğinin de hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
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