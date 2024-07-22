Irak İslami Direniş Örgütü: İsrail'in Eilat Kentine Drone Saldırısı Düzenledik

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BAĞDAT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Iraklı Şii milis grubu "Irak İslami Direniş", İsrail'in güneyindeki liman kenti Eilat'a drone saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Milis grubu internet üzerinden yaptığı açıklamada Pazar günü şafak vaktinde Eilat'taki "kritik öneme sahip bir bölgeye" drone saldırısı düzenlediğini iddia etti. "Gazze halkıyla dayanışma için" saldırıyı gerçekleştirdiklerini iddia eden grup, "düşmanın en iyi korunan bölgelerini" hedef almayı sürdüreceği sözünü verdi.

Açıklamada hedef alınan bölge ya da kayıplar hakkında ayrıntı verilmedi. İsrailli yetkililer drone saldırısı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail- Filistin çatışmasının 7 Ekim 2023'te başlamasından bu yana Irak İslami Direniş grubu, Gazze'deki Filistinlilere destek iddiasıyla bölgedeki İsrail hedefleri ve ABD üslerine çok sayıda saldırıda bulundu.