Irak Kerkük\'te Gazze\'ye Destek Koşusu Düzenlendi

Güncel

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Kuzey Petrol Şirketi, onlarca sporcuyu bir araya getirerek Gazze'yle dayanışma için koşu düzenledi.

Kerkük kent merkezindeki Kuzey Petrol Şirketi Stadında düzenlenen koşuya 10 ila 70 yaş arası onlarca sporcu katıldı.

Etkinliğe katılan Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazzuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazzelilere destek ve dayanışma adı altında bu etkinliğin yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gazze'de soykırımın yaşandığını ve binlerce çocuğun göz göre göre katledildiğini aktaran Hazzuri, savaşın yaklaşık 6 aydan beri aralıksız devam ettiğini hatırlattı.

Bu önemli etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini bildiren Hazzuri, bu tür dayanışma ve destek etkinliklerinin Gazzeliler için bir nebze de olsa moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Koşuya katılmak için Irak'ın Necef kentinden gelen 69 yaşındaki Zahir Abbas, aylardır abluka altında kalan ve öldürülen Gazze çocukları için koşuya katıldığını söyledi.

İsrail'in çocuk düşmanı olduğunu belirten Abbas, İsrail askerlerinin sadece çocuk, silahsız ve siviller karşısında kahramanlık sergilediğini ancak ordular karşısında korkak olduklarını ifade etti.

Abbas, İsrail'in yaptıklarının tüm din, inanç ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı.