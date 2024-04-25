Irak Kerkük'te Gazze'ye Destek Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Irak Kerkük'te Gazze'ye Destek Koşusu Düzenlendi

Irak Kerkük\'te Gazze\'ye Destek Koşusu Düzenlendi

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Kuzey Petrol Şirketi, Gazze'ye destek ve dayanışma amacıyla onlarca sporcuyu bir araya getirerek koşu düzenledi. Kerkük kent merkezindeki Kuzey Petrol Şirketi Stadında gerçekleşen etkinliğe 10 ila 70 yaş arası birçok sporcu katıldı. Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazzuri, etkinliğin Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Gazze'deki soykırımı ve binlerce çocuğun katledilmesini hatırlatan Hazzuri, bu tür dayanışma etkinliklerinin Gazze halkı için moral kaynağı olduğunu ifade etti. Koşuya katılan 69 yaşındaki Zahir Abbas ise Gazze'deki abluka altında yaşayan ve öldürülen çocuklar için koşuya katıldığını söyledi. Abbas, İsrail'in çocuk düşmanı olduğunu ve yaptıklarının tüm din, inanç ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

25.04.2024 22:43  Güncelleme: 22:45
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Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Kuzey Petrol Şirketi, onlarca sporcuyu bir araya getirerek Gazze'yle dayanışma için koşu düzenledi.

Kerkük kent merkezindeki Kuzey Petrol Şirketi Stadında düzenlenen koşuya 10 ila 70 yaş arası onlarca sporcu katıldı.

Etkinliğe katılan Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazzuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Gazzelilere destek ve dayanışma adı altında bu etkinliğin yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gazze'de soykırımın yaşandığını ve binlerce çocuğun göz göre göre katledildiğini aktaran Hazzuri, savaşın yaklaşık 6 aydan beri aralıksız devam ettiğini hatırlattı.

Bu önemli etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini bildiren Hazzuri, bu tür dayanışma ve destek etkinliklerinin Gazzeliler için bir nebze de olsa moral kaynağı olduğunu kaydetti.

Koşuya katılmak için Irak'ın Necef kentinden gelen 69 yaşındaki Zahir Abbas, aylardır abluka altında kalan ve öldürülen Gazze çocukları için koşuya katıldığını söyledi.

İsrail'in çocuk düşmanı olduğunu belirten Abbas, İsrail askerlerinin sadece çocuk, silahsız ve siviller karşısında kahramanlık sergilediğini ancak ordular karşısında korkak olduklarını ifade etti.

Abbas, İsrail'in yaptıklarının tüm din, inanç ve yasalara aykırı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Kerkük'te Gazze'ye Destek Koşusu Düzenlendi - Son Dakika

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