Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Memur Maaşları Merkezi Yönetime Bağlı Bankalara Yatırılıyor

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) memur maaşlarının merkezi yönetime bağlı bankalardaki hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Meclisi'ndeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri ve kabinedeki bakanlarıyla bir araya geldi.
IKBY memur maaşlarının ödenmesi meselesinin ele alındığı görüşmede, Başbakan Sudani, bölgesel yönetim memur maaşlarının Yüksek Federal Mahkeme'nin aldığı karara göre (IKBY memurları merkezi yönetime bağlı bankalarda maaş hesabı açacak) ödenmeye başlandığını bildirdi.
Sudani, merkezi yönetim ve bölgesel yönetim Maliye Bakanlıkları arasında IKBY memur maaşlarının merkezi yönetim bankalarındaki hesaplar üzerinden ödenmesi için başlatılan sürecin de takip edildiğini ifade etti.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, IKBY memurlarının maaşlarının ödenmesi için Bağdat'a bağlı bankalarda maaş hesabı açması yönünde karar almıştı.
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