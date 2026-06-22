Irak Milli Takımı'ndan Tarihi Başarı

Irak milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması, yıllardır savaşlar, mezhepsel gerilimler ve etnik ayrışmalarla mücadele eden Irak'ta farklı kesimleri ortak bir sevinç etrafında buluşturdu.

Irak'ın 1986'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması, ülke genelinde büyük heyecan yarattı.

Karşılaşmaları takip etmek için kurulan dev ekranların önünde toplanan Iraklılar, etnik, mezhepsel ve siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak milli takıma destek verdi.

Futbolsever İbrahim Pasvan, AA'ya yaptığı açıklamada, Irak'ın son Dünya Kupası deneyimi sırasında henüz doğmadığını belirterek, "Milli takımımızı ilk kez Dünya Kupası'nda izleyecek olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ülkede yıllardır yaşanan gerilimlerin toplumda derin ayrışmalara yol açtığını söyleyen Pasvan, "Milli takım maçları sırasında farklı kesimlerden insanların bir araya gelmesi ülkem adına umut verici." diye konuştu.

"Maçlar gece geç veya sabah çok erken saatlerde oynanmasına rağmen tüm Iraklılar ekran başında kenetleniyor." diyen Pasvan, bunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kerküklü futbolsever Ahmet Beyatlı da Irak'ın uzun yıllardır yaşadığı sorunlar nedeniyle spor alanında geri kaldığını dile getirdi.

Milli takımın sportif başarısından çok toplum üzerindeki etkisinin önemli olduğunu vurgulayan Beyatlı, "Milli takımın tüm Iraklıları bir araya getirmesi başlı başına büyük bir zafer." ifadelerini kullandı.

Beyatlı, etnik, mezhepsel ve siyasi farklılıklara rağmen vatandaşların caddelerde kurulan dev ekranların önünde toplanarak hep bir ağızdan "Irak, Irak" sloganları atmasının tarif edilemez bir mutluluk yaşattığını söyledi.

Milli takımın Irak halkını birleştirerek daha şimdiden önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini belirten Beyatlı, takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.

Kerküklü esnaf Yasin Abdulbasit ise milli takımın tek golünün sahibi olan Eymen Hüseyin'in Kerkük doğumlu olmasının kent halkı için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Milli takıma güvendiklerini belirten Abdulbasit, sonuç ne olursa olsun desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek, "40 yılda bir gelen bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini istiyoruz." dedi.