Irak Savunma Bakanı PKK'nın Varlığından Rahatsızlık Duyuyor

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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Irak hükümetinin terör örgütü PKK'nın hareketlenmesinden ve ülkenin güneyinde bazı kentlerden gençlerin terör örgütüne katılmasından rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Abbasi, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türk tarafı PKK'nın varlığından (Irak'ta) büyük kaygı duyuyor." diyen Abbasi, "Irak, yasalara göre PKK'ya bağlı partileri kapatma kararı aldı. Irak hükümeti, PKK'nın hareketlenmesinden ve ülkenin güneyindeki Semave ve Nasiriye kentlerinden bazı gençlerin buraya (PKK'ya) katılmasından ciddi rahatsızlık duymaya başladı." ifadelerini kullandı.

Abbasi, Türkiye ile İran'la olduğu gibi bir güvenlik anlaşması imzalamak istediklerini de sözlerine ekledi.