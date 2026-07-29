Irak'ta DEAŞ Üyesi 6 Kişiye İdam Cezası

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişinin "terör suçları ve silahlı eylemler gerçekleştirmekten suçlu bulunarak" idam cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan Ulusal Güvenlik Teşkilatının açıklamasında, "Kerh Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'ın 'Enbar Valisi' olarak anılan üst düzey yöneticilerinden birinin de aralarında bulunduğu 6 terörist hakkında idam cezası verdi." denildi.

Açıklamada, söz konusu hükümlerin, teşkilat mensuplarının düzenlediği nitelikli önleyici istihbarat operasyonları sayesinde zanlıların yakalanması ve planlarının engellenmesinin ardından yetkili yargı mercilerine sevk edilmeleri sonucu verildiği belirtildi.

Yapılan soruşturmada, zanlıların terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarının tespit edildiği, ayrıca silahlı saldırılara katıldıkları, güvenlik ve istikrarı bozmak ve vatandaşlar arasında korku yaymak amacıyla silah bulundurduklarının belirlendiği ifade edildi.