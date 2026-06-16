Irak'ta Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Irak'ta Dünya Kupası Heyecanı

Irak\'ta Dünya Kupası Heyecanı
16.06.2026 23:45
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Irak Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kritik maç öncesi ülkede büyük bir coşku yaşanıyor.

Irak Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kritik karşılaşması öncesinde ülkede heyecan doruğa çıktı.

Başkent Bağdat'ta kafe ve restoranlarda dev ekranlar kurulurken, taraftarlar Irak bayrakları ve milli takım formalarıyla sokaklarda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bağdat'ın Karrada, Mansur ve Cadiriye bölgelerinde maç öncesi hareketlilik dikkati çekerken, spor malzemeleri satılan mağazalarda milli takım formalarına talebin arttığı görüldü.

Sosyal medya platformlarında da taraftarlar yoğun paylaşım yaptı. "Mezopotamya Aslanları" etiketi kısa sürede ülke gündeminde üst sıralara yükseldi.

Iraklılar, Norveç Milli Takımı ile karşılaşmadan olumlu bir sonuç alınmasının hem taraftarlara büyük sevinç yaşatacağını hem de milli takımın hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım olacağını belirtiyor.

"Bugün bütün Irak tek yürek"

Taraftarlardan Ahmed el-Harif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın son dönemde ortaya koyduğu performansın kendilerine umut verdiğini belirterek, "Bugün bütün Irak tek yürek. Oyuncularımıza güveniyoruz ve galibiyet bekliyoruz." dedi.

Norveç Milli Takımı ile karşılaşacak Irak Milli Takımı oyuncularının zorluk çekebileceklerini ifade eden Harif, "Yıllardır, hatta 1980'lerden beri gelen nesiller bugünü bekliyordu ve Dünya Kupası'nda oynamayı ümit ediyorduk. Bugün bayrağımız dünya futbol sahalarında dalgalanıyor. Takımımızın karşılaşacağı Fransız Milli Takımı Avrupa Şampiyonu, Senegal Milli Takımı da Afrika şampiyonu. Dolayısıyla takımımızla onlar arasında imkanlar ve teknik açıdan büyük fark var. Önemli olan katılımdır." ifadelerini kullandı.

Halid Heytem, Irak Milli Takımı karşılaşmasının zor olacağını dile getirerek, milli takım oyuncularının strese kapılmadan oynamalarını dilediğini anlattı.

"Maçtan en az hasarla çıkmayı diliyoruz"

Maç öncesi Bağdat'ın merkezinde bir kafede yerini Ali Kerim de milli takımlarının 40 yıl sonra Dünya Kupası'na iştirak etmesi sevincini yaşadıklarını belirterek, "Maçtan en az hasarla çıkmayı diliyoruz. Berabere kalırsak ya da 1-0 yenersek pek keyifli olur." dedi.

Tıp Fakültesi Öğrencisi Muhammed Hıdır ise yarın sınavının olmasına rağmen elindeki Irak bayrağıyla kurulan dev ekrandan maçı izlemek için Bağdat'taki Tahrir Meydanı'na geldi. Hıdır, "Tıp Fakültesi öğrencisi olup yarın sınavımın olmasına rağmen maçı izlemeye geldim. 40 senedir bu anı bekliyorduk. Bu karşılaşma zordur ama takımımıza başarılar diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak'ta Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika

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