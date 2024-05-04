Irak'ta görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu - Son Dakika
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Irak'ta görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinde görev başında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı.

04.05.2024 19:16
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(ANKARA) - Irak'ın kuzeyinde görev başında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonu bölgesinde 3 Mayıs 2024 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen şehit oldu. 26 yaşındaki Göçmen, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit, Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu katıldı.

Irak\'ta görevli asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
Kaynak: ANKA

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