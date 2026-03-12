Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırılar Kınandı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak toprakları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların alçakça olduğunu belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Sudani'nin ülkede Haşdi Şabi başta olmak üzere güvenlik güçlerinin tüm kesimlerine karşı gerçekleştirilen saldırıları yakından izlediği belirtildi.

Bu saldırıların kesintisiz ve sistematik olduğuna dikkati çeken Başbakan Sudani, saldırılar sonucu güvenlik güçlerinden çok sayıda can kaybının yaşandığını aktardı.

Sudani, saldırıların bir diğer amacının da toplumsal barışı zedelemek olduğuna dikkati çekti.

Irak'ın Kerkük kentinde bugün Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde yine Haşdi Şabi karargahına yönelik ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.