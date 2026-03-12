Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırılar Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırılar Kınandı

12.03.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Sudani, güvenlik güçlerine yönelik sistematik saldırıları alçakça olarak nitelendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak toprakları ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların alçakça olduğunu belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Sudani'nin ülkede Haşdi Şabi başta olmak üzere güvenlik güçlerinin tüm kesimlerine karşı gerçekleştirilen saldırıları yakından izlediği belirtildi.

Bu saldırıların kesintisiz ve sistematik olduğuna dikkati çeken Başbakan Sudani, saldırılar sonucu güvenlik güçlerinden çok sayıda can kaybının yaşandığını aktardı.

Sudani, saldırıların bir diğer amacının da toplumsal barışı zedelemek olduğuna dikkati çekti.

Irak'ın Kerkük kentinde bugün Haşdi Şabi karargahına düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde yine Haşdi Şabi karargahına yönelik ABD-İsrail hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırılar Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Bozüyük’te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:17:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırılar Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.