Irak'ta Haşdi Şabi Komutanları Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Haşdi Şabi Komutanları Hava Saldırısında Öldürüldü

24.03.2026 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail'in hava saldırısında Haşdi Şabi Enbar İstihbarat Müdürü ve Komutanı hayatını kaybetti.

Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü ile Enbar Haşdi Şabi Komutanının ABD- İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'nin Enbar'daki Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğü aktarıldı.

Ayrıca, Enbar ilinde Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Haşdi Şabi Komutanları Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 03:04:54. #7.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Haşdi Şabi Komutanları Hava Saldırısında Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.