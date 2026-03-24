Irak'ta Haşdi Şabi Komutanları Hava Saldırısında Öldürüldü

Irak'ta, Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü ile Enbar Haşdi Şabi Komutanının ABD- İsrail'in hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

İran'a yakın Şii silahlı milis yapılardan oluşan Haşdi Şabi'ye yakın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haşdi Şabi'nin Enbar'daki Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Müdürü Vasık el-Fartusi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğü aktarıldı.

Ayrıca, Enbar ilinde Haşdi Şabi Komutanı olan Saad Devay el-Buayci'nin de aynı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haşdi Şabi'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.