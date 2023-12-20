Irak\'ta İran yanlısı gruplar seçimlerde önde

Irak'ta Yüksek Seçim Komiserliği'nin açıkladığı gayriresmi sonuçlara göre, vilayet meclisi seçimlerinde çoğu kentte İran yanlısı grupların önde olduğu görüldü.

Seçim Komiserliği'ne göre, Irak'ın özellikle güney kentlerinde nihai olmayan sonuçlarda İran destekli 3 ana seçim listesi en fazla oyu aldı.

Bu Şii seçim listelerinden Haşdi Şabi'nin siyasi uzantılarının yer aldığı ve Hadi el-Amiri liderliğindeki "Nebni İttifakı" (İnşa ediyoruz) koalisyonu ile eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ile Şii dini ve siyasi liderlerden Ammar Hekim'in lideri olduğu "Ulusal Güçler Birliği" Koalisyonu da bazı güney kentlerinde Amiri ve Maliki koalisyonlarından sonra gelerek üçüncülüğü elde etti.

Diyala kentinde de Amiri'nin lideri olduğu Bedir Hareketi'ne yakın Vali Musenna Tamimi vilayet meclisi birincisi oldu.

Başkent Bağdat'ta ise birinciliği eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi elde ederken, "Nebni İttifakı" ikinciliği, Maliki'nin lideri olduğu "Kanun Devleti Koalisyonu" ise üçüncülüğü elde etti. Enbar vilayetinde de Halbusi'nin partisi birinci oldu.

Petrol zengini Basra'da ise Vali Esad İdani'nin başını çektiği seçim listesi 250'den fazla oyla en yüksek oranı yakaladı. Vasıt vilayetinde de kentin Valisi Muhammed Meyyahi'nin oluşturduğu liste birinci oldu. Bu iki kentte de ikinci ve üçüncülüğü Amiri ve Maliki'nin seçim listeleri kazandı.

Irak'ın tüm bileşenlerinin yaşadığı Kerkük'te ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en çok oya sahip oldu. Kentin Valisi Hakan Cuburi'nin başını çektiği koalisyon ikinci ve Türkmen partilerinin yer aldığı liste de üçüncü oldu. Kerkük'te Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ise dördüncü sıraya yerleşti.