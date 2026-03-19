Irak'ta Kamp Yine Füze Saldırısına Uğradı
Irak'ta Kamp Yine Füze Saldırısına Uğradı

19.03.2026 02:11
Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kampı'na İran'dan 3 füze atıldı, can kaybı yok.

Irak'ta Erbil'in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.

İKDP, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ailelerin kaldığı Azadi Kampı'na füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, saldırının saat 21.20'de 3 füze ile yapıldığı belirtilerek, söz konusu füzelerin İran tarafından ateşlendiği ifade edildi.

Saldırının hedefi olan Köysancak ilçesindeki yerin ailelerin kaldığı kamp yeri olduğu, saldırıda can kaybının yaşanmadığı, büyük maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, İKDP, Azadi Kampı'nın 33'ten fazla füze ve kamikaze insansız hava aracı saldırısına uğradığını kaydetti.

