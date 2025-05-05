Irak'ta dünden bu yana; Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentte etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.
Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı.
Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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