Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı

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Irak'ta dünden bu yana etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yüzlerce kişi de hastanede tedavi altında alındı.

05.05.2025 20:41
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Irak'ta dünden bu yana; Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentte etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Irak'ta kum fırtınası kabusu: Yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.

YÜZLERCE KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı.

Irak'ta kum fırtınası kabusu: Yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı

EVDEN ÇIKMAMA ÇAĞRISI

Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Irak\'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı - Son Dakika
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