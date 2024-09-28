Irak'ta Nasrallah için 3 Gün Yas - Son Dakika
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Irak'ta Nasrallah için 3 Gün Yas

Irak\'ta Nasrallah için 3 Gün Yas

Irak Başbakanı Sudani, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi üzerine 3 günlük yas ilan etti.

28.09.2024 17:05
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(ANKARA) - Irak Başbakanı Şia Sudani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail tarafından Beyrut'a düzenlenen hava saldırısında öldürülmesinin ardından ülke genelinde üç günlük yas ilan etti. Hamas ise Hizbullah ile dayanışma mesajı verdi.

Irak Başbakanı Şia Sudani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından ülke çapında üç günlük yas ilan etti.

Öte yandan Hamas da Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili yayınladığı yazılı başsağlığı mesajında "Kardeş Lübnan halkına, Hizbullah ve Lübnan İslami direnişine samimi başsağlığı ve dayanışmamızı sunuyoruz. Bu barbarca Siyonist saldırıyı ve Beyrut'un güneyindeki yerleşim yerlerinin hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu durumu korkakça bir terör eylemi, bir katliam ve iğrenç bir suç olarak görüyoruz, bu bu işgalin vahşetini bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Direniş lideri Hasan Nasrallah'ın kutlu yolu ve kutsal amacı devam edecek, Allah'ın izniyle Kudüs'ün kurtuluşunda gerçekleşecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

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