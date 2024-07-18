Irak'ta Telafer'deki toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Irak'ta Telafer'deki toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları başladı

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesi yakınlarında bulunan, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu 2014-2017 yılları arasında öldürülen ve tamamının Telaferli Türkmenlerden oldukları tahmin edilen toplu mezardan ceset kalıntılarını çıkarma çalışmaları başlatıldı. Yıllardır kayıp yakınlarından haber alamayan binlerce Iraklı Türkmen, DEAŞ'ın 'katliam kuyusundan' yakınlarının cesetlerinin çıkarılmasını bekliyor.

18.07.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesi yakınlarında bulunan, terör örgütü DEAŞ'ın bölgede kontrolü elinde bulundurduğu 2014-2017 yılları arasında öldürülen ve tamamının Telaferli Türkmenlerden oldukları tahmin edilen toplu mezardan ceset kalıntılarını çıkarma çalışmaları başlatıldı.

Yıllardır kayıp yakınlarından haber alamayan binlerce Iraklı Türkmen, DEAŞ'ın "katliam kuyusundan" yakınlarının cesetlerinin çıkarılmasını bekliyor.

Telafer ilçesinin yaklaşık 10 kilometre güneyinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Allav Anter" kuyusu olarak bilinen 100 metreden daha derin olan kuyuya terör örgütü DEAŞ "Cehennem Kuyusu" adını vermişti.

DEAŞ, bölgenin kontrolünü ele geçirdiği 9 Haziran 2014'ten sonra infaz ettiği binlerce insanı bu kuyuya attı.

Türkmenler, DEAŞ tarafından kaçırılan ve akıbetleri hakkında bilgi edinemedikleri yakınlarının bu kuyuya atıldığını bildiriyor.

Türkmen kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bu toplu mezar Irak hükümeti tarafından 10 yıl aradan sonra açıldı ve cesetler çıkarılmaya başlandı.

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Turhan Ketene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından bir toplu mezara dönüştürülen bu derin kuyuda 1000'in üzerinde Telaferli Türkmen'inin cesedinin olduğunu söyledi.

Ketene, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrolü altına aldığı 2014-2017 yılları arasında binlerce Telaferli Türkmeni kaçırdığını ve bunların akıbeti hakkında hiçi bir bilgi olmadığını belirtti.

Kuyunun bir toplu mezar olduğunu 6 yıl önce hükümet yetkililerine bildirdiklerini aktaran Ketene, kısa süre önce başlatılan ceset ve kalıntıları çıkarma işlemlerinin devam etmesini istedi.

Uluslararası insan hakları beyannamesine göre DEAŞ'ın burada insanlığa karşı toplu cinayet işlediğini hatırlatan Ketene, ceset çıkarma çalışmalarının aksamamasını ve bir an önce kayıp binlerce insanın cesedine ulaşılmasını istedi.

Cesetlerin arasında kadın ve çocuklara ait kalıntılar da var

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, sivil toplum örgütlerinden edindikleri bilgiler ve belgeler doğrultusunda kuyuda bin 500'den fazla cesedin olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Kuyudaki ceset kalıntılarını çıkarma çalışmalarının yaklaşık bir buçuk aydır devam ettiğini bildiren Muhsin, toplu mezarda hala çok sayıda kayıp kişiye ait ceset olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Muhsin, Telafer'de bulunan kuyu dışında çok sayıda toplu mezarın olduğunu ancak hala keşfedilmediğini aktardı.

"Çıkarılan cesetlerin arasında çok sayıda çocuk ve kadına ait ceset kalıntıları var." diyen Muhsin, çalışmaların hızlandırılmasını ve DNA testinin yapılmasını istedi.

Türkmeneli İşbirilği ve Kültür Vakfı'na bağlı Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi Telafer Koordinatörü Ali Habib, daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yayınladığı görüntü ve bölge halkından görgü tanıklarının ifadelerine göre kuyuda infaz edilen Türkmenlerin cesetlerinin olduğunu söyledi.

9 Aralık 2017'de DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve Musul'un geri alınmasından hemen sonra bu toplu mezar ile ilgili hükümetin önemli mercilerine başvuruda bulunduklarını aktaran Habib, Irak Başbakanlığı, Birleşmiş Milletler, Irak İnsan Hakları ve Başbakanlığa bağlı Şehit Hakları Kurumuna belgeler sunduklarını bildirdi.

Yaptıkları araştırma ve merkezlerine yapılan başvurulara göre Telafer'de bin 300'ün üzerinde Türkmenin akıbeti hakkında bilgi olmadığına dikkati çeken Habib, bu derin kuyuda binlerce cesedin olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmalarda kuyudan 200'ün üzerinde ceset kalıntısının çıkarıldığını ifade eden Habib, kalıntıların DNA testi yapılmak üzere Irak Sağlık Bakanlığına gönderildiğini aktardı.

Habib, kuyudaki toplu mezarın DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesinden bu yana Musul'da bulunan en büyük toplu mezar olduğunu söyledi.

Toz fırtınası ve sıcak havanın çalışmaları zorlaştırdığını belirten Habib, şöyle devam etti:

"Zor şartlarda ceset araması yapılıyor. Yakınlarını kaybeden binlerce insan buradaki çalışmaları yakından takip ediyor. 10 yıllık bir bekleyiş kolay değil." dedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Telafer, Musul, Irak, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Telafer'deki toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Irak'ta Telafer'deki toplu mezardan ceset çıkarma çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement